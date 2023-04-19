Губернатор Богомаз: В Новозыбкове украинский БПЛА атаковал здание военкомата Фото: пресс-служба правительства Брянской области

Украинский беспилотник атаковал здание военкомата в городском округе Новозыбков, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В результате инцидента никто не пострадал. Здание получило повреждения, в нем выбило стекла», - написал глава региона.

Богомаз подчеркнул, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Как писал сайт KP.RU, 21 марта Александр Богомаз сообщал, что ВСУ атаковали при помощи дрона нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков» нефтепровода «Дружба» в Брянской области.

Утром 4 апреля губернатор Богомаз сообщил, что с украинского беспилотника сбросили взрывное устройство рядом со зданием районного военкомата в Севском районе Брянской области, граничащей с Беларусью.

В итоге повреждения получило здание райвоенкомата, никто не пострадал. По факту проверку проводят оперативные службы. Ранее с помощью украинских беспилотников неоднократно осуществлялись атаки на объекты в Брянской области.