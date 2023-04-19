Эрдоган: Владимир Путин по видеосвязи примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на «Аккую» Фото: REUTERS

27 апреля президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на турецкую АЭС «Аккую», об этом сообщил в интервью TRT Haber президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Дай Бог, 27 апреля на АЭС «Аккую» состоится церемония завоза ядерного топлива, тем самым АЭС получит ядерный статус», - сообщил глава Турции.

Эрдоган подчеркнул, что «уважаемый господин Путин подключится к церемонии в режиме видеоконференции».

Как писал сайт KP.RU, в октябре 2021 года стало известно, что лицензию на строительство четвертого блока турецкой АЭС «Аккую» получила компания «Аккую нуклеар», которая является предприятием корпорации «Росатом».

Получение лицензии позволило приступить к выполнению всех строительно-монтажных работ на блоке, включая объекты обеспечения ядерной безопасности.

После этого компания начала строительство всех объектов реакторного и турбинного островов энергоблока.

Напомним, АЭС «Аккую» строится на южном побережье Турции по российскому проекту. Отмечалось, что это одна из крупнейших атомных строек в мире.