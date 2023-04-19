Глава МИД Лавров заявил, что США могут обмануть в любой момент Фото: REUTERS

Всем прекрасно известно, что США могут обмануть в любой момент, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

По его словам, РФ поддерживает позицию Венесуэлы.

«Это их страна, это их углеводороды, это их экономика, которая подвергается сильнейшим незаконным санкциям. Они должны сами решать как продолжать работать, как продолжать развивать свое государство», - отметил дипломат.

Как писал сайт KP.RU, ранее Сергей Лавров отметил, что заявления киевского режима о возврате Крыма демагогичны, украинский и другие конфликты должны решаться на основе принципа неделимости безопасности.

«Ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет других, создавать угрозы кому бы то ни было», - заметил дипломат.

Кроме того, глава МИД России сообщил, что Россия и Венесуэла будут наращивать сотрудничество в нефтедобыче и разработке газовых объектов.

По словам министра, у стран в планах многочисленные проекты в области нефтедобычи, разработки газовых месторождений, в сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике, коммуникациях, космосе, в сфере новых технологий.