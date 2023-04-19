Советник Пушилина Гагин: Российские силы контролирую почти 90% Артемовска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские силы контролируют уже почти 90% территории города Артемовска, об этом заявил ТАСС советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Гагин подчеркнул, что около 90% Артемовска находятся под контролем российских бойцов, чье продвижение неотвратимо.

Как писал сайт KP.RU, 14 апреля Гагин заявил, что украинская армия не забирает тела своих убитых бойцов в Артемовске. Потери ВСУ, по его словам, «просто чудовищные».

«За все время сражения за Артемовск противник потерял просто чудовищное количество живой силы. И сама эта цифра не может быть точной, потому что очень многие из украинских военнослужащих просто находятся на земле, никто убитых не забирает», - пояснял советник.

Ранее Евгений Пригожин сообщал, что вооруженные силы Украины теряют под Артемовском 10-11 тысяч военнослужащих каждый месяц.