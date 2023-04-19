В ВШЭ перечислили отрасли экономики, которые будут развиваться активнее других в 2023 году

В ВШЭ спрогнозировали активное развитие внутренней промышленности России за счет санкций Фото: Владимир МАЗЕНКО

В ВШЭ спрогнозировали вектор развития российской экономики. Заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов рассказал, что в условиях санкций внутри страны будет ускорено развиваться сектор обрабатывающей промышленности, сельского, лесного и рыбного хозяйства. Еще одной быстро растущей сферой станет пищевая промышленность.

Все эти направления получат большой спрос за счет внутреннего рынка.

Машиностроение также покажет положительную динамику. Так как импорт сократился, а заменить все параллельным невозможно – россияне переориентируются на отечественную продукцию.

- Кроме того, развитию обрабатывающих производств будет способствовать наличие в России разнообразного сырья для обработки, - сказал Миронов NEWS.ru.

Для экономической сферы и ВПК импортозамещение станет основным фактором роста. Но далеко не всем сферам оно пойдет на пользу.

ВВП страны с 2016 года вырос на 3 пп – до 17%, но этот показатель пока ниже среднемирового.