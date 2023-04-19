Польский парламентарий усомнился в качестве украинских продуктов, поступающих на европейские рынки Фото: Иван МАКЕЕВ

Польский европарламентарий Лешек Миллер усомнился в качестве украинских продуктов, поступающих на европейский рынок. Он заявил, что в продаже стало появляться украинское зерно, которое не соответствует требованиям внутренних стандартов союза.

В связи с этим депутат обратился к ЕК с вопросом о сложившейся ситуации.

- Касается ли ситуация с появлением низкокачественной продукции с Украины на рынке ЕС исключительно зерна? – цитирует текст обращения RT.

Депутат также упомянул, что в местных СМИ уже сообщалось о некачественной птице.

Что касается зерна, то оно классифицируется, как техническая продукция, но в Европу было доставлено в категории пищевых.

Миллер интересуется у Еврокомиссии, будет ли проведено расследование по данному факту и наказаны виновные.

Кстати, ранее румынский европарламентарий Мария Грапини тоже обратила внимание на подобную проблему. Она отметила низкое качество зерновой продукции.

Многие страны ЕС уже обращаются с просьбами сократить объемы поставок украинского зерна на местные рынки.

Страны Восточной Европы больше месяца пытаются добиться от Еврокомиссии либо компенсаций, либо запрета беспошлинного ввоза украинского зерна. ЕК пока что твердо стоит на своем и на изменение режима ввоза продукции не идет, пишет газета "Известия".

Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария уже ввели запреты на импорт зерна и некоторой другой сельскохозяйственной продукции из Украины, передает "360".

Тем временем, Украина переживает беспрецедентное по масштабу и интенсивности весеннее половодье. Вешние воды, залившие много гектар сельскохозяйственных угодий, могут нанести экономике государства весомый урон, пишет ФАН.