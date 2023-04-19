40% айтишников заявили о трудностях при вхождении IT-сферу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Порог входа в IT-сферу с начала 2023 года повысился. Причина в том, что компании стали предъявлять больше требований к сотрудникам. Такое мнение высказали 37% айтишников, которые прошли опрос онлайн-университета востребованных профессий Skypro и сервиса для совместной работы над проектами и задачами Weeek.

При этом большинство (51%) пока еще уверены, что новым людям проще попадать в отрасль. Например, 37% прошли специальные курсы и начали работать. А вот фундаментальное образование есть только у 18% сотрудников.

Каждый шестой вовсе учился азам профессии самостоятельно, по курсами и лекциям из университета (16%).

Если говорить о карьерном росте, то большинство уверены, что переход от уровня junior до уровня middle займет от шести до 12 месяцев. Такой вариант ответа поддержали 47% респондентов. А вот 39% опрошенных уверены, что потребуется от 1 до 2 лет. 9% полагают, что уйдет больше двух лет.

Эксперты же соглашаются с вариантом от одного до двух лет, пишет "Газета.Ru".

Что касается зарплатных ожиданий, то из-за высокого спроса опытные специалисты стоят дорого, а планка требований «джунов» абсолютно не соответствует их профессиональным возможностям. В итоге компания вынуждена вкладываться в образование молодого специалиста и одновременно стараться его удержать, потому что с повышением уровня навыков растут и притязания специалистов, пишет ФАН.

Ранее россияне рассказали, за какую зарплату готовы оставаться на нелюбимой работе. Самую высокую зарплату для согласия работать там, где не хочется, указали IT-специалисты — 269 520 рублей в месяц. А самую низкую желаемую зарплату на нелюбимой работе назвали специалисты из сферы охраны — 124 080 рублей, пишет RT.

Кстати, по данным Минтруда в России переформатируется спрос на кадры. В вакансиях с большими доходами производственники лидируют по спросу. В базе портала «Работа России» представлено 1,9 тыс. позиций с зарплатой свыше 200 тыс. рублей в промышленно-производственной сфере, это в 10 раз больше, чем аналогичных предложений для IT-специалистов, пишет газета "Известия".