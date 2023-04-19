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НовостиПолитика19 апреля 2023 10:14

Песков назвал чрезвычайно важной борьбу с любыми проявлениями нацизма

Антифашистский форум в Минске станет значимым событием в контексте этой борьбы, уверен пресс-секретарь главы государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков назвал чрезвычайно важной борьбу с любыми проявлениями нацизма

Песков назвал чрезвычайно важной борьбу с любыми проявлениями нацизма

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Борьба с любыми проявлениями нацизма, в том числе теми, которые имеются на Украине, чрезвычайно важна, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Тема борьбы с неонацизмом, с любыми проявлениями нацизма в нашей современной истории, которые мы видим в разных странах и которые, расцвели пышным цветом на Украине, чрезвычайно важна», – сказал он в ходе брифинга.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, антифашистский форум в Минске станет еще одним значимым событием в контексте борьбы с нацизмом.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ борется с фашизмом, а Украина – нет. Также глава государства отметил, что ситуация на Украине является трагедией. Никакие действия российской стороны по выстраиванию отношений с Украиной ранее не были эффективны и не достигали своей цели, добавил политик.