Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к активисту Виталию Бородину Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актер и режиссер Данила Козловский подал в суд на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Об этом сказано в карточке Пресненского суда Москвы.

Козловский направил соответствующий иск после того, как активист призвал проверить артиста на экстремизм. Подробности претензий актера в представленной карточке не раскрывается.

Напомним ранее появилось сообщение, что прокуратура Москвы собирается провести проверку в отношении актера на предмет дискредитации российских войск. Все это произошло после обращения Бородина с предложением провести проверку Козловского.

Как писал сайт KP.RU, Козловский, комментируя обвинения в его адрес, заявил, что никаких доходов, кроме российских, не имеет, а также не имеет «никакого второго гражданства, тем более, гражданства США», добавив, что «подобные лживые и подлые обвинения прикрываются «патриотизмом»».