«Печерского маньяка» из 90-х вновь задержали после нападения на 8-летнюю девочку в Нижнем Новгороде Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Новгороде вновь задержали педофила-рецидивиста Александра Серова, который после недавнего выхода на свободу вновь напал на 8-летнего ребенка. В этот раз нападение было совершено в Канавинском районе города.

Впервые об этом маньяке услышали в середине 90-х годов, когда за серию изнасилований девочек, а также разбои и угрозы убийством мужчине вынесли приговор 15 лет тюремного заключения. Позже за повторные преступления после освобождения мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Совсем недавно он вышел на свободу. И вот уже снова задержан за нападение на ребенка», - передает Telegram-канал «Опер пишет».

Как передает nnov.kp.ru, ранее мужчина работал грузчиком, ни семьи, ни детей у него не было.

«Днем 18 апреля 49-летний мужчина проследовал за малолетней девочкой в подъезд дома по Московскому шоссе, где совершил в отношении ребенка действия сексуального характера», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области, отметив, что мать смогла остановить действия маньяка, но задержать его не смогла.

На данный момент в отношении педофила возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет».