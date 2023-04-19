На месте пожара в Башкирии нашли тела двух мужчин

Соседи вызвали пожарных слишком поздно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бирске на месте пожара спасатели обнаружили тела двух мужчин. Об этом сообщает портал «Mkset.ru» со ссылкой на МЧС Башкирии.

Днем 18 апреля в МЧС поступило сообщение о ЧП в частном доме по улице Забелья. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и установили, что одной из комнат дома произошло возгорание. Огонь повредил там пол и домашнее имущество. В этом же помещении сотрудники МЧС обнаружили тела двух мужчин 35 и 66 лет. Примечательно, что во время самого возгорания на место никто не вызывал пожарных – с ними связались лишь после того, как в сгоревшей комнате нашли тела. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают все обстоятельства ЧП – в первую очередь им нужно определить время и дату пожара.

Напомним, что на прошлых выходных в Башкирии произошло еще одно загадочное ЧП. В квартире дома на улице Кольцовой в Уфе случился взрыв. Волной выбило окно и расплавило натяжной потолок на кухне. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, а конструкция дома осталась невредимой.