Приложение Сбербанка вновь вернулось в AppStore под названием SBOL

Приложение Сбербанка вновь вернулось в AppStore Фото: Shutterstock

Мобильное приложение Сбербанка снова появилось в онлайн-магазине AppStore.

Теперь приложение называется SBOL, его разработчиком указана компания LLS Open Digital Solutions. Как и раньше, в приложении доступны банковские и финансовые услуги, кроме того, в нем есть карта городов с расположением отделений Сбербанка, банкоматов, пунктов перевода наличных и обмена валют.

Стоит отметить, что через поиск программу SBOL найти не получится. Для скачивания приложения пользователям нужно запросить ссылку через контактный центр Сбербанка.

Напомним, в апреле прошлого года мобильные приложения Сбера было удалено из магазина AppStore и стало недоступно для пользователей айфонов, но только для тех, кто еще не успел скачать его на смартфон. Это коснулось не только для физических лиц, но и инвесторов, бизнеса и даже детей.