Массовые проверки начались в УВД Москвы после утечки данных российских правоохранителей Фото: Александр ГЛУЗ

В Центральном административном округе (ЦАО) Москвы начались массовые проверки в УВД, после того как в сеть утекли персональные данные нескольких силовиков. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, сотрудники полиции добывали личные сведения о силовиках и продавали их, в том числе гражданам Украины.

«В настоящее время ФСБ совместно с Главным управлением собственной безопасности (ГУ СБ) МВД проводят проверки в УВД по Центральному округу, а также в районных отделах органов внутренних дел», - говорит источник.

По некоторым данным, ранее разошедшимся по социальным сетям, проверки проводятся уже не первую неделю, и уже есть первые задержанные. Якобы среди пострадавших есть не только силовики, но и российские судьи.

Согласно предварительным данным следствия, ряд полицейских из Москвы получали запросы, в том числе от украинцев, и по ним собирали персональные данные конкретных сотрудников российских силовых структур, впоследствии получая за это деньги.