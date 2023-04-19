Генетик Крутовский назвал приоритетную теорию, объясняющую процесс старения Фото: Иван МАКЕЕВ

Ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ), генетик Константин Крутовский в беседе с «Газетой.Ru» назвал мутационную теорию, объясняющую процесс старения накоплением мутаций в геноме, приводящем к возрастным изменениям, наиболее доказательной.

«Мутации повреждают гены репарационного механизма, он становится менее эффективным. Частота соматических мутаций с возрастом увеличивается, и мутации накапливаются. Процесс этот более-менее случайный. И тут как повезет: смотря где мутация произойдет», - рассказал эксперт.

Крутовский уточнил, что именно такие мутации приводят к возрастным изменениям, среди которых потеря эластичности кожи и волос, сокращение размера тела, потере, а также изменениям в костной ткани и других.

Специалист также рассказал о другой теории, описывающей старение как программу, уже заложенную в организм. Эксперт отмечается, что эта теория появилась у ученных, которые пытались объяснить механизм, вызывающих синдром преждевременного старения или прогерию. Однако, по словам Крутовского, оказалось неверным.

«Причина детской прогерии - это мутации в гене LMNA, кодирующем ядерные ламинопротеины A и C. Это белки, которые составляют структуру ядерной оболочки в клетке. Ядерная оболочка играет важную роль в поддержании целостности ядра клетки и регуляции генной экспрессии (активности)», - отмтеил специалист.

Пластический хирург Александр Вдовин рассказал о факторах, способных вызвать преждевременное старение кожи. Как писал ФАН, эксперт отметил, что генетика и вредные привычки очень сильно влияют на данный показатель, а также предупредил о вреде неполноценного или недостаточного ухода за собой и отсутствия гигиены.

Диетолог Лиза Афинская также назвала факторы, влияющие на быстрое старение. Как сообщал «Пятый канал», специалист упомянула отказ от солнцезащитного крема, а также прием пищи таких продуктов, как фастфуд, пицца, чипсы и сладкие газировки.