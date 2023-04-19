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НовостиОбщество19 апреля 2023 15:03

Врач Морозова назвала симптомы, которые указывают на пыльцевую аллергию

Аллерголог рекомендовала подтвердить предположение проведением обследования
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Врач Морозова назвала симптомы, которые указывают на пыльцевую аллергию

Врач Морозова назвала симптомы, которые указывают на пыльцевую аллергию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аллерголог МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Наталья Морозова в беседе с РИАМО назвала симптомы, которые указывают на пыльцевую аллергию, отметив насморк, чихание, а также заложенность носа, зуд в глазах и слезотечение.

Морозова рекомендовала подтвердить предположение проведением обследования, поскольку похожие симптомы могут быть и при других заболеваниях. Как отметила эксперт, к периоду цветения необходимо готовиться заранее, а не дожидаться его обострения.

Врач посоветовала минимизировать выход на природу в период цветения, использовать также барьерные средства для уменьшения контакта с аллергеном.

«К сожалению, радикальных средств борьбы с аллергией, чтобы пролечиться, желательно быстро, и на всю оставшуюся жизнь гарантированно забыть о данной проблеме, пока не изобрели. Но работы по созданию препаратов ведутся», - заявила она.

Аллерголог-иммунолог Надежда Логина назвала самые опасные аллергены, которые появляются ранней весной. Как сообщал ОТР, эксперт отметила, аллергию на пыльцу весной провоцируют орешина, лещина, ольха и береза.

Врач-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина в беседе с «Известиями» рассказала о причинах, по которым прогрессирует аллергия, указав на изменение среды обитания человека - среда стала более агрессивной: урбанизация и техногенные выбросы.