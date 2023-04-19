Врач Морозова назвала симптомы, которые указывают на пыльцевую аллергию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аллерголог МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Наталья Морозова в беседе с РИАМО назвала симптомы, которые указывают на пыльцевую аллергию, отметив насморк, чихание, а также заложенность носа, зуд в глазах и слезотечение.

Морозова рекомендовала подтвердить предположение проведением обследования, поскольку похожие симптомы могут быть и при других заболеваниях. Как отметила эксперт, к периоду цветения необходимо готовиться заранее, а не дожидаться его обострения.

Врач посоветовала минимизировать выход на природу в период цветения, использовать также барьерные средства для уменьшения контакта с аллергеном.

«К сожалению, радикальных средств борьбы с аллергией, чтобы пролечиться, желательно быстро, и на всю оставшуюся жизнь гарантированно забыть о данной проблеме, пока не изобрели. Но работы по созданию препаратов ведутся», - заявила она.

Аллерголог-иммунолог Надежда Логина назвала самые опасные аллергены, которые появляются ранней весной. Как сообщал ОТР, эксперт отметила, аллергию на пыльцу весной провоцируют орешина, лещина, ольха и береза.

Врач-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина в беседе с «Известиями» рассказала о причинах, по которым прогрессирует аллергия, указав на изменение среды обитания человека - среда стала более агрессивной: урбанизация и техногенные выбросы.