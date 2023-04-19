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НовостиОбщество19 апреля 2023 15:37

«Википедия» проигнорировала 200 уведомлений Роскомнадзора с требованием удалить запрещенную информацию

Ресурс до сих пор не убрал 137 запрещенных в России материалов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
«Википедия» проигнорировала 200 уведомлений Роскомнадзора с требованием удалить запрещенную информацию

«Википедия» проигнорировала 200 уведомлений Роскомнадзора с требованием удалить запрещенную информацию

Фото: REUTERS

Интернет-библиотека «Википедия» проигнорировала 200 уведомлений Роскомнадзора с требованием удалить запрещенную информацию, заявили в ведомстве.

Как передает ТАСС, на сайте «Википедии» до сих пор опубликованы 137 запрещенных в России материалов. В Роскомнадзоре уточнили, что речь идет о теме военной спецоперации на Украине, наркотическом и суицидальном контенте, а также информации об экстремистских организациях и материалах с оправданием экстремистской и террористической деятельности.

В настоящее время суд назначил владельцу русскоязычной «Википедии» – компании Wikimedia Foundation – штрафы на общую сумму 12,6 миллиона рублей. Кроме того, три административных находятся на рассмотрении.

Напомним, ранее Мировой суд Москвы зарегистрировал административные протоколы на Google и Wikimedia Foundation Inc. за отказ удалить запрещенный на территории России контент. Компаниям грозят штрафы до 12 миллионов рублей.