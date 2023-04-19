25-летний певец корейской поп-группы ASTRO Мунбин обнаружен мертвым в своем доме

25-летний певец корейской поп-группы ASTRO Мумбин обнаружен мертвым в своем доме

Певец и танцор Мунбин из известной K-pop группы ASTRO погиб при невыясненных обстоятельствах, об этом сообщил портал comicbook со ссылкой на данные полиции Южной Кореи.

«Тело 25-летнего музыканта обнаружили сегодня, 19 апреля, в его особняке в Каннаме, южном районе Сеула. Это сделал менеджер артиста вечером по местному времени, он же обратился в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

Точная причина смерти артиста не установлена, так как вскрытия тела ещё не проводилось. Полиция по факту смерти Мунбина проводит расследование.

Напомним, ASTRO, в которой участвовал Мунбин, является одной из самых популярных корейских поп-групп, основанная в 2016 году.

Как писал сайт KP.RU, в октябре 2022 года после официального заявления лейбла Big Hit Music стало известно, что участники самой популярной К-поп группы на планете – BTS все-таки пойдут служить в армию.

Отмечалось, что еще летом 2022 года парламент Южной Кореи хотел внести поправку в закон, которая бы позволила музыкантам из BTS отслужить вместо положенных 18 месяцев чисто символические 3 недели. Сами же артисты не раз заявляли, что готовы пойти в армию.

Южнокорейский бойз-бенд BTS был создан в 2013 году. Участников проекта подбирали на протяжении двух лет. В итоге в него вошло семь парней: Чин, Сюга, J-Hope, Пак Чимин, Ви, Чон Джонгук и лидер группы – рэпер Rap Monster.