Внук лидера КПРФ Зюганова примет участие в выборах мэра Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ

Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид рекомендован в качестве кандидата на выборы мэра Москвы от партии, об этом заявил первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

«Это молодой, яркий и перспективный кандидат, у которого достаточно авторитета и опыта для такой кампании», - пояснил Афонин.

По его словам, у Леонида Зюганова «за плечами два созыва в гордуме, он хорошо знает проблемы Москвы и пользуется внутрипартийной поддержкой».

Напомним, жители Москвы в Единый день голосования в сентябре текущего года будут выбирать мэра столицы.

В настоящее время этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению президента РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года.

Затем мэр Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.