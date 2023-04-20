СМИ: Яркая вспышка над Киевом — результат падения спутника NASA Фото: REUTERS

Вспышка в небе над Киевом является результатом падения спутника НАСА, а чтобы избежать жертв от падения обломков была объявлена воздушная тревога, об этом написало украинское СМИ со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

«Вспышка в небе над Киевом - результат падения на Землю космического спутника NASA», - сказано в публикации.

В статье отмечалось, «чтобы избежать жертв от падений на землю обломков, была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала».

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак написал в соцсетях, что таинственная вспышка над Киевом является результатом работы украинской ПВО, но вскоре удалил сообщение.

Как писал сайт KP.RU, в небе над Киевом прозвучали несколько мощных взрывов, местные жители и СМИ сообщали о ярких вспышках и громких звуках. В столице Украины объявлена воздушная тревога.

«Жители Белой Церкви сообщают о двух взрывах. Они прозвучали до объявления тревоги», - сообщало издание.

Кроме того, жители других районов видели вспышки, возникшие до того как власти включили воздушную тревогу.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, первый тревожный сигнал в Киеве прозвучал в 22:07, жителей города попросили пройти в убежища.