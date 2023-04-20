Экс-замминистра культуры РФ Ольга Ярилова задержана в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве следователи задержали экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей при участии в проекте «Пушкинская карта», об этом сообщил ТАСС.

«Она задержана, ведутся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве», - говорится в сообщении со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Более подробной информации о задержании бывшей чиновницы не сообщалось.

Как писал сайт KP.RU, проект «Пушкинская карта» начал свою работу 1 сентября 2021 года. Это специальные карты, на которых находятся деньги, которые можно потратить только на культурные мероприятия — спектакли, выставки, концерты.

Карта бывает пластиковая и виртуальная. Обладателями Пушкинских карт являются миллионы человек в России, так как программа получила хороший отклик у молодежи. Ежегодно, 1 января на карту зачисляются денежные средства в размере 5 тысяч рублей.