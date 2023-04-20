Посол РФ Антонов: Невыдача виз членам делегации России показывает двойные стандарты Вашингтона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поведение США в ситуации с невыдачей виз некоторым членам делегации России и сопровождающим журналистам возмутительна и показывает двойные стандарты Вашингтона, об этом заявил посол РФ Анатолий Антонов.

«Поведение американцев возмутительно. Налицо пример вопиющего злоупотребления Соединенными Штатами своим положением как страны размещения штаб-квартиры ООН», - подчеркнул Антонов.

Дипломат отметил, что «невыдача виз журналистам красноречиво иллюстрирует американские двойные стандарты».

Как писал сайт KP.RU, 13 апреля Антонов сообщал, что США до сих пор не выдали разрешение на прибытие спецборта главы МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорк на апрельские мероприятия ООН.

Дипломат отметил, что невыдача виз - нарушение обязательств США как страны размещения штаб-квартиры ООН, препятствующее надлежащему, полноценному функционированию всемирной организации.

14 апреля стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров и члены российской делегации до этого дня ожидали визы, необходимые для участия в заседаниях Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Напомним, что в апреле Россия председательствует в Совбезе ООН. Сергей Лавров планирует принять участие в заседаниях 24-25 апреля.