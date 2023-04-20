«Муз-ТВ» замазал Елену Темникову на видео в фильме про «Фабрику звезд»

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеканал «Муз-ТВ» замазал певицу Елену Темникову в документальном фильме «Золотая клетка для артистов! История шоу «Фабрика звезд».

На кадрах видео показана победа Полины Гагариной во втором сезоне проекта, в котором также принимала участие Темникова. Она стоит на заднем плане в белом платье, но фигура певицы «размыта».

Этот случай заинтересовал и зрителей телеканала, где одним из самых распространенных вопросов был: «Где Темникова?»

Представители музыкального телеканала не объяснили, почему «замазали» Темникову. Певица также никак не прокомментировала этот инцидент.

Как писал сайт KP.RU, Елена Темникова заняла на «Фабрике звезд-2» третье место. В 2007 году Елена вошла в состав новой группы «Серебро», которая в том же году заняла третье место на Евровидении. Причем это был практически сольный номер Темниковой, другие участницы – Марина Лизоркина и Ольга Серябкина работали на бэк-вокале.

Состав группы «Серебро» неоднократно менялся. Темникова покинула коллектив ради сольной карьеры в 2014 году. Лена выпустила ряд хитов – «Импульсы», «Вдох», «Не модные» и заработала негласный титул королевы дип-хауса.

Вторым супругом Темниковой стал руководитель IT-компании Дмитрий Сергеев. Свадьба состоялась в 2014 году. В 2015-м у пары родилась дочь Саша.