NASA опровергло информацию о падении их спутника над Киевом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

NASA опровергло информацию украинских СМИ о якобы падении американского спутника в небе над Киевом, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя федерального агентства.

«Объект еще остается на орбите», - заявил представитель NASA.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинские СМИ сообщили, что вспышка в небе над Киевом является результатом падения спутника NASA, а чтобы избежать жертв от падения обломков была объявлена воздушная тревога.

«Вспышка в небе над Киевом - результат падения на Землю космического спутника NASA», - сообщали в публикации.

В статье отмечали, «чтобы избежать жертв от падений на землю обломков, была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала».

Однако, глава офиса Зеленского Андрей Ермак написал в соцсетях, что таинственная вспышка над Киевом является результатом работы украинской ПВО, но вскоре удалил сообщение.

Напомним, 19 апреля в небе над Киевом прозвучали несколько мощных взрывов, местные жители и СМИ сообщали о ярких вспышках и громких звуках. В столице Украины была объявлена воздушная тревога.