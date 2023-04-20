Захарова: Поставка Южной Кореей вооружений Киеву будет являться откровенно враждебным антироссийским актом Фото: Иван МАКЕЕВ

Поставки вооружений Киеву, откуда бы они не исходили, включая Южную Корею, рассматриваются как откровенно враждебный антироссийский акт, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. ведомства.

«Россия ведет оборонительные военные действия против коллективного Запада... В этой ситуации любые поставки вооружений на Украину, откуда бы они не исходили, рассматриваем как откровенно враждебный антироссийский акт», - указала Захарова.

Дипломат отметила, что «подобные шаги крайне негативно скажутся на двусторонних отношениях» с теми государствами, которые их предпринимают...».

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль высказался о военной помощи Украине и впервые допустил возможность оказания военной помощи Киеву.

В ответ на это оппозиционная Объединенная демократическая партия Южной Кореи, занимающая большинство мест в парламенте, раскритиковала позицию правительства о предоставлении Украине военной помощи. Оппозиция назвала это «трагедией».

«Заявление президента Юн Сок Ёля иностранному СМИ о возможных поставках летальных вооружений Украине, не может не шокировать наших граждан, в 20 веке переживших самую ужасную войну и более всего ценящих мир. Эти слова не отвечают духу конституции страны, говорящей о мире во всем мире», — заявила представитель партии Сон Соль.