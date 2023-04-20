Суд Подольска признал незаконным платный возврат некачественных товаров на Wildberries Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Подольский городской суд признал незаконным платный возврат некачественных товаров на маркетплейсе Wildberries, об этом сообщили РБК в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

Отмечалось, что иск от ведомства к ООО «Вайлдберриз» был подан в начале марта 2023 года и был удовлетворен 13 апреля.

При дистанционной продаже товаров компания нарушала действующее законодательство, а именно «взимала или удерживала денежные средства потребителей в счет обратной доставки при их отказе от товара ненадлежащего качества».

Как уточнялось, ранее маркетплейсу вынесли предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а иск был подан для защиты прав неопределенного круга потребителей.

Как писал сайт KP.RU, 14 марта стало известно, что сотрудники одного из крупнейших в России маркетплейсов, Wildberries, планируют объявить большую, всероссийскую забастовку из-за новой политики компании, касающейся штрафов за возвращённые товары.

Однако, 16 марта представители Wildberries сообщили «Комсомольской правде», что отменили более 10000 «некорректных штрафов» за подмены товаров. В компании также подчеркнули, что усилили каналы обратной связи с сотрудниками пунктов выдачи заказов.

Отмечалось, что взаимоотношения между головной компанией и партнерами регламентируется объемным договором-офертой, в котором, в том числе, предусмотрены многочисленные штрафные санкции.