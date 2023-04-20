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НовостиОбщество20 апреля 2023 1:08

Суд Подольска признал незаконным платный возврат некачественных товаров на Wildberries

Ранее маркетплейсу выносили предостережение
Сергей ГАПЧУК
Суд Подольска признал незаконным платный возврат некачественных товаров на Wildberries

Суд Подольска признал незаконным платный возврат некачественных товаров на Wildberries

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Подольский городской суд признал незаконным платный возврат некачественных товаров на маркетплейсе Wildberries, об этом сообщили РБК в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

Отмечалось, что иск от ведомства к ООО «Вайлдберриз» был подан в начале марта 2023 года и был удовлетворен 13 апреля.

При дистанционной продаже товаров компания нарушала действующее законодательство, а именно «взимала или удерживала денежные средства потребителей в счет обратной доставки при их отказе от товара ненадлежащего качества».

Как уточнялось, ранее маркетплейсу вынесли предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а иск был подан для защиты прав неопределенного круга потребителей.

Как писал сайт KP.RU, 14 марта стало известно, что сотрудники одного из крупнейших в России маркетплейсов, Wildberries, планируют объявить большую, всероссийскую забастовку из-за новой политики компании, касающейся штрафов за возвращённые товары.

Однако, 16 марта представители Wildberries сообщили «Комсомольской правде», что отменили более 10000 «некорректных штрафов» за подмены товаров. В компании также подчеркнули, что усилили каналы обратной связи с сотрудниками пунктов выдачи заказов.

Отмечалось, что взаимоотношения между головной компанией и партнерами регламентируется объемным договором-офертой, в котором, в том числе, предусмотрены многочисленные штрафные санкции.