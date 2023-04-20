NYT: Слова украинцев об обстрелах ВСУ своих же городов - это «пророссийская пропаганда» Фото: Александр КОЦ

Газета New York Times опубликовала материал о пророссийски настроенных жителях подконтрольной Киеву Константиновки в ДНР.

Авторы были вынуждены признать, что жители не поддерживают ВСУ, но слова местного населения об обстрелах города ВСУ газета объяснила влиянием «российской пропаганды».

«Спустя год после начала войны... некоторые жители прифронтовых городов на востоке Украины продолжают ставить в тупик чиновников и полицию своей поддержкой России», - говорится в статье.

По мнению журналистов, жители повторяют строчки из «российской пропаганды, обвиняя Запад в разжигании войны, а украинскую армию - в обстрелах своих домов...».

«Население восточных регионов страны всегда было наиболее лояльно настроено по отношению к восточному соседу из-за родственных и культурных связей», - признали авторы публикации.

Как писал сайт KP.RU, 18 апреля ВСУ выпустили восемь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по нескольким районам Донецка.

В населенный пункт Тоненькое в Киевском районе Донецка выпустили сразу пять натовских снарядов.

Также зафиксирован обстрел Куйбышевского района, по которому вооруженные формирования Украины выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров.

16 апреля в Пасхальную ночь во время праздничной службы ВСУ обстреляли из РСЗО главный храм Донецка – Свято-Преображенский собор. Ранены шесть человек, в том числе и один из священнослужителей. Беременная женщина, которая попала под обстрел, находясь в автомобиле, погибла.