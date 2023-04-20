В Артемовске боевики ВСУ забросали гранатами подвал с мирными жителями Фото: REUTERS

Украинские военные в конце марта при бегстве с позиций в одном из жилых домов Артемовска намеренно закидали гранатами мирных жителей, прятавшихся в подвале, об этом сообщил РИА Новости местный житель Владимир Коляда.

«Из нашего дома сделали огневую точку, когда мы сидели в подвале... 22 марта начали стрелять нам в подвал, мы побежали... начали кидать гранаты туда», рассказал Коляда.

Он отметил, что когда российские бойцы выводили гражданских, то половину дома еще контролировали ВСУ.

«А в спину уже стреляли наши украинцы», - пояснил он.

Как писал сайт KP.RU, 19 апреля Минобороны сообщило, что самые ожесточенные бои идут в Артемовске, где за сутки освобождены «три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях Артемовска», но ВСУ пытаются огрызаться.

Кроме того, подразделения ВДВ России блокировали Артемовск с северной и южной окраин города.

Также российские силы пресекли попытки ВСУ контратаковать в северо-западной и центральной частях Артемовска, а также в районах населенных пунктов Ступочки и Красное в ДНР.