В Артемовске боевики ВСУ забросали гранатами подвал с мирными жителями
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Украинские военные в конце марта при бегстве с позиций в одном из жилых домов Артемовска намеренно закидали гранатами мирных жителей, прятавшихся в подвале, об этом сообщил РИА Новости местный житель Владимир Коляда.
«Из нашего дома сделали огневую точку, когда мы сидели в подвале... 22 марта начали стрелять нам в подвал, мы побежали... начали кидать гранаты туда», рассказал Коляда.
Он отметил, что когда российские бойцы выводили гражданских, то половину дома еще контролировали ВСУ.
«А в спину уже стреляли наши украинцы», - пояснил он.
Как писал сайт KP.RU, 19 апреля Минобороны сообщило, что самые ожесточенные бои идут в Артемовске, где за сутки освобождены «три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях Артемовска», но ВСУ пытаются огрызаться.
Кроме того, подразделения ВДВ России блокировали Артемовск с северной и южной окраин города.
Также российские силы пресекли попытки ВСУ контратаковать в северо-западной и центральной частях Артемовска, а также в районах населенных пунктов Ступочки и Красное в ДНР.