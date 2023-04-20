Армия России уничтожила понтонную переправу и два склада ВСУ на Лисичанском направлении Фото: Минобороны РФ

ВС России уничтожили понтонную переправу и два склада ВСУ на Лисичанском направлении, об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«На Лисичанском направлении авиацией разрушена понтонная переправа на реке Северский Донец в районе населенного пункта Дроновка и склад боеприпасов противника в районе Каменки», - заявил Бигма.

Он отметил, что в районе Григоровки артиллерийским расчетом гаубиц Д-30 уничтожен украинский склад ГСМ.

Кроме того, российские артиллеристы уничтожили позицию вражеской РСЗО «Град» в районе Новоселовки Первой.

Как писал сайт KP.RU, подразделения группировки ВС РФ «Восток» на Запорожском направлении комплексом артразведки «Пенициллин» вычислили украинскую гаубицу.

«В рамках контрбатарейной борьбы комплексом «Пенициллин» обнаружена и расчетом САУ «Мста» уничтожена гаубица противника в районе населенного пункта Новоселовка», - говорилось в сообщении.

19 апреля Минобороны России сообщило, что самые ожесточенные бои идут в Артемовске, где за сутки освобождены «три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях Артемовска», но ВСУ пытаются огрызаться.