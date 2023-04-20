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НовостиПолитика20 апреля 2023 4:41

Полпред президента Трутнев заявил об отставке командующего Тихоокеанском флотом РФ

Авакянц займет новую должность
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Полпред президента Трутнев заявил об отставке командующего Тихоокеанском флотом РФ

Полпред президента Трутнев заявил об отставке командующего Тихоокеанском флотом РФ

Фото: Администрация Владивостока

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подтвердил отставку командующего Тихоокеанским флотом РФ Сергея Авакянца, который теперь займет новую должность, возглавив штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Как сообщили в пресс-службе полпреда президента, состоялось совещание с главами российских регионов, где в будущем появятся центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

«Мы создали центральную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы. По сути дела, это штаб по выполнению задачи, поставленной президентом. Его возглавит адмирал Сергей Авакянц», - сказано в заявлении пресс-службы.

Трутнев также заявил, что для пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания было выбрано 12 регионов: Бурятия, Татарстан, Чеченская Республика, Калмыкия, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ и Донецкая Народная Республика (ДНР).

Сергей Авакянц командовал Тихоокеанским флотом РФ с 2012 года. Имя нового командующего пока не назвал.