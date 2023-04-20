Полпред президента Трутнев заявил об отставке командующего Тихоокеанском флотом РФ Фото: Администрация Владивостока

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подтвердил отставку командующего Тихоокеанским флотом РФ Сергея Авакянца, который теперь займет новую должность, возглавив штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Как сообщили в пресс-службе полпреда президента, состоялось совещание с главами российских регионов, где в будущем появятся центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

«Мы создали центральную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы. По сути дела, это штаб по выполнению задачи, поставленной президентом. Его возглавит адмирал Сергей Авакянц», - сказано в заявлении пресс-службы.

Трутнев также заявил, что для пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания было выбрано 12 регионов: Бурятия, Татарстан, Чеченская Республика, Калмыкия, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ и Донецкая Народная Республика (ДНР).

Сергей Авакянц командовал Тихоокеанским флотом РФ с 2012 года. Имя нового командующего пока не назвал.