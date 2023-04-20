Попова заявила об осложнении эпидситуации с корью в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 20 апреля, рассказала, что эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется, случаи заболевания зафиксированы в 44 регионах страны. Однако, по ее словам, локальные очаги удается быстро купировать, поэтому никаких ограничительных мер вводить не планируется.

«Никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется в этой ситуации. Там, где они нужны - локальные, они принимаются достаточно безболезненно и спокойно», - цитируют главу Роспотребнадзора РИА Новости.

Попова добавила, что для того, чтобы не допустить распространение кори, в России продолжается подчищающая иммунизация. По ее словам, сейчас привито уже более 30% тех, кому планировалось провести иммунизацию.

Ранее сайт KP.RU писал о новых случаях заболевания корью в России. Сообщалось, что они были зарегистрированы в Башкирии и Дагестане, в Ленинградской, Ульяновской, Тюменской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Москве.