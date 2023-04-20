Невролог предупредила, что шмыганье носом без насморка признак серьезной проблемы у детей

Невролог предупредила, что шмыганье носом без насморка признак серьезной проблемы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Невролог, нейрофизиолог, специалист детской неврологической клиники «Прогноз» Наталья Коньшина ответила, почему дети шмыгают носом, даже когда у них нет насморка. Шмыганье носом без болезни может быть проявлением тиков.

Врач отметила, что большинство людей представляют тики в виде моргания глаз, но есть их разновидности. Бывают вокальные (звуковые) тики. Это состояние, когда ребенок начинает непроизвольно подсвистывать, хрюкать, подкашливать, тявкать, цокать языком, хмыкать, квакать, кашлять, посвистывать. А в сложных состояниях не удается произносить отдельные предложения.

Вокальные тики проявляются у детей старше двух лет. Обычно они дают о себе знать после какой-то болезни, когда организм еще недостаточно окреп.

- Помимо инфекции, пусковыми факторами появления тиков могут быть стресс, травма, нарушения сна, эмоциональная лабильность и так далее, - говорит врач «Газете.Ru».

Шмыганье носом без повода может говорить о появлении PANDAS-синдрома – детского аутоиммунного нервно-психического расстройства, связанного со стрептококком. Его вызывают бактериями Streptococcus pyogenes.

Синдромы дают о себе знать внезапно: через 4-6 недель после заражения стрептококком и достигают пика в течение 2-3 дней.

- Это отличает PANDAS-синдром от других детских психических заболеваний, развивающихся постепенно, - говорит врач.

Помимо тиков, о болезни может свидетельствовать неусидчивость, эмоциональная нестабильность, невнимательность, раздражительность. Так что при длительном синдроме стоит обратиться к врачу.

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