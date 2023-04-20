Набиуллина заявила, что использование цифрового рубля будет добровольным выбором

Использование цифрового рубля в России будет добровольным Фото: REUTERS

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что использование цифрового рубля останется для граждан добровольным. Она подчеркнула, что у россиян должно остаться право выбора между формами используемых денег.

“Главное, о чем мы будем говорить, это о добровольности. Это будет выбор человека. Например, часть людей не пользуется смартфонами, не будут пользоваться. Для них будут всегда доступны другие формы денег, и наличные, и безналичные, к которым они привыкли”, заявила Набиуллина на выступлении в Госдуме.

Напомним, Центральный банк РФ создал платформу цифрового рубля и с 1 апреля 2023 года новый механизм начнут тестировать сразу 13 крупных российских банков. Сайт KP.RU рассказывал о запуске “русского биткоина”, кто будет участвовать в эксперименте с новой платформой, какие плюсы есть у “третьего агрегатного состояния” рубля и кто опережает Россию в практике внедрения цифровых валют.