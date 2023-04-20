Названы лучшие продукты для ужина Фото: pixabay.com

Диетолог Наталья Круглова в беседе с NEWS.ru назвала лучшие продукты для ужина, отметив овощи, которые, по ее словам, должны составлять по меньшей мере 50% от общего объема вечерней трапезы.

«Лучшими продуктами для ужина являются овощи. Свежие или обработанные, они должны составлять минимум 50% от общего объема ужина. Также можно добавить листовую зелень. Еще 25% - цельнозерновые продукты, но в любом случае меньше, чем на обед или завтрак», - сообщила эксперт.

Как уточнила специалист, последний прием пищи допускает приготовление мяса птицы или рыбы, а также гречки, нешлифованного риса и бобовых. Кроме того, эксперт назвала цельнозерновые макароны, киноа, что тоже является сложными углеводы.

«Из мяса лучше готовить птицу или рыбку, но лучше птицу, так как красное мясо вечером вызовет тяжесть и проблемы со сном», - уточнила она.