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НовостиВ мире20 апреля 2023 14:16

Парламент Латвии утвердил закон о запрете празднования Дня Победы 9 мая

В этот день будет запрещено проводить массовые мероприятия, митинги, шествия и пикеты в общественных местах
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Парламент Латвии утвердил закон о запрете празднования Дня Победы 9 мая

Парламент Латвии утвердил закон о запрете празднования Дня Победы 9 мая

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейм Латвии утвердил закон о запрете празднования Дня Победы 9 мая, сообщает пресс-служба парламента страны.

«Принят новый закон, согласно которому 9 мая запрещается проводить отдельные массовые зрелищно-праздничные мероприятия, митинги, шествия и пикеты в общественных местах на открытом воздухе по всей Латвии», – сказано на сайте латвийского Сейма.

Уточняется, что 9 мая разрешат проводить мероприятия, не противоречащие закону, то есть те, которые направлены на защиту интересов государства и общественной безопасности, а также «предотвращение угрозы ценностям Латвии как демократического и национального государства».

Кроме того, 9 мая в Латвии можно будет проводить мероприятия по «выражению солидарности с украинским народом». Использование пиротехники в этот день будет запрещено до 7:00 следующего дня.