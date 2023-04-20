Эрдоган призвал обе стороны конфликта в Судане вернуться к диалогу Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал обе стороны конфликта в Судане прекратить огонь и вернуться к диалогу. Он провел телефонные разговоры с главой переходного военного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования Мухаммедом Дагло. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера.

В ходе бесед он призвал прекратить братское кровопролитие и вернуться к диалогу.

Также в МИД Турции заявили, что Анкара находится в прямом контакте с обеими сторонами конфликта в Судане и надеется на скорейшее прекращение огня.

Напомним, что ранее в Судане началась гражданская война, в которой столкнулись регулярные армейские подразделения и военнослужащие Сил быстрого реагирования. Это случилось не ради благополучия населения, а ради доступа к иностранным инвестициям.

Среди жертв вооруженного конфликта много гражданского населения.