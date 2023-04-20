Эксперты-технологи назвали опасные для детей подгузники Фото: Shutterstock

Основатели косметики Brand for my son и производители подгузников Андрей Шахов и Наталия Юнкевич в беседе с «Газета.Ru» рассказали, как правильно нужно выбрать подгузники для ребенка, предупредив, что в составе не должно быть хлора, а также хлорсодержащих компонентов.

«Это приносит вред и природе, и нежной коже малыша - такие подгузники вряд ли можно считать гипоаллергенными, что особенно важно в первые годы жизни ребенка», - уточнили эксперты.

Специалисты призвали отказываться от подгузников, имеющих синий индикатор наполняемости, объяснив, что подобные индикаторы содержит вещество бромфеноловый синий

«Если оно протечет, ребенок, скорее всего, не сможет дать вам об этом знать. Чем дольше компонент будет находиться на нежной коже малыша, тем выше вероятность, что он спровоцирует раздражение и проблемы с кожей в будущем», - рассказали технологи.

Андрей Шахов и Наталия Юнкевич рекомендовали выбирать подгузники с красками на водной основе, а также не содержащие добавления вредных для детей отдушек и тяжелых металлов. Они также посоветовали отдавать предпочтение косметике с добавлением зеленых консервантов.

Детский хирург первой категории, заведующий хирургическим отделением стационара в детском отделении медицинского центра Максим Сергиенко рассказал об опасности подгузников для мальчиков. Как сообщал телеканал «360», эксперт заявил, что длительное ношение подгузников приводит к воспалениям и фимозу.

Тем временем RT сообщал, что российские учёные создали высокоэффективный сорбент для подгузников на основе эфиров целлюлозы, позволяющий за короткое время собирать большое количество жидкости, а при необходимости ее высвобождать.