В Ставропольском крае ФСБ задержала сторонника ИГИЛ*, планировавшего теракт в общественном месте

ФСБ задержала гражданина РФ, планировавшего теракт в Ставропольском крае Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Федеральная служба безопасности России задержала члена ИГИЛ* в Ставропольском крае. По сообщению ведомства, сторонник организации под руководством зарубежных эмиссаров намеревался совершить теракт в общественном месте.

“ФСБ России на территории Ставропольского края пресечена противоправная деятельность гражданина РФ - сторонника международной террористической организации (МТО) ИГИЛ*”, – говорится в сообщении информационного центра ФСБ России.

Сотрудники ведомства провели обыск места подозреваемого и изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, а также нашли средства связи с зарубежными кураторами с Ближнего Востока.

Напомним, недавно в Ставропольском крае задержали мужчину, которого заподозрили в работе на украинские спецслужбы. По данным ФСБ, после переписки с представителями СБУ он добровольно согласился собирать сведения о железных дорогах и воинских частях в регионе.

*ИГ (ИГИЛ) -- запрещенная в России международная террористическая организация