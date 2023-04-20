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НовостиОбщество20 апреля 2023 17:43

Диетолог Дианова предупредила об опасности ранней клубники, напичканной антибиотиками

Употребление таких ягод может пагубно сказаться на здоровье
Елена АКИМОВА
Диетолог Дианова предупредила об опасности ранней клубники, напичканной антибиотиками

Диетолог Дианова предупредила об опасности ранней клубники, напичканной антибиотиками

Фото: Олег ЗОЛОТО

Россельхознадзор нашел на прилавках российских магазинов клубнику, в которой в 20 раз превышено содержание антибиотиков. Отечественные продукты показали зашкаливающее содержание тетрациклина. Этим препаратом лечат пневмонию, холецистит, пиелонефрит, кишечные инфекции, простатит, ЗПП и другие болезни. Ягоды были выращены в парниковых условиях.

Гастроэнтеролог диетолог Нурия Дианова объяснила, что будет, если лакомиться клубникой, выращенной на антибиотиках.

- Если мы получаем антибиотики извне, то мы постепенно формируем резистентность к ним. А когда будет нужна лекарственная помощь, не произойдет ожидаемого эффекта, - говорит диетолог «Ридусу».

Есть еще одна проблема – микродозы лекарственного вещества, поступающие в кишечник, разрушают микробиальный состав. Это постепенно угнетает флору, растут патогенные бактерии, нарушается баланс. Следом ломается иммунитет, начинаются болезни и недуги.

Избавиться от лекарственного компонента в ягодах нельзя. Так что лучше не употреблять клубнику ежедневно.

По мнению гастроэнтеролога, если за сезон пару раз купить парниковой клубники, то проблемы не будет, а вот объедаться каждый день не стоит.

- За раз можно съесть 150–200 грамм ягод, - сказала эксперт.