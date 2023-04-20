Диетолог Дианова предупредила об опасности ранней клубники, напичканной антибиотиками Фото: Олег ЗОЛОТО

Россельхознадзор нашел на прилавках российских магазинов клубнику, в которой в 20 раз превышено содержание антибиотиков. Отечественные продукты показали зашкаливающее содержание тетрациклина. Этим препаратом лечат пневмонию, холецистит, пиелонефрит, кишечные инфекции, простатит, ЗПП и другие болезни. Ягоды были выращены в парниковых условиях.

Гастроэнтеролог диетолог Нурия Дианова объяснила, что будет, если лакомиться клубникой, выращенной на антибиотиках.

- Если мы получаем антибиотики извне, то мы постепенно формируем резистентность к ним. А когда будет нужна лекарственная помощь, не произойдет ожидаемого эффекта, - говорит диетолог «Ридусу».

Есть еще одна проблема – микродозы лекарственного вещества, поступающие в кишечник, разрушают микробиальный состав. Это постепенно угнетает флору, растут патогенные бактерии, нарушается баланс. Следом ломается иммунитет, начинаются болезни и недуги.

Избавиться от лекарственного компонента в ягодах нельзя. Так что лучше не употреблять клубнику ежедневно.

По мнению гастроэнтеролога, если за сезон пару раз купить парниковой клубники, то проблемы не будет, а вот объедаться каждый день не стоит.

- За раз можно съесть 150–200 грамм ягод, - сказала эксперт.