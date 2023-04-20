В Белгороде произошел взрыв на одной из центральных улиц

Повреждены несколько автомобилей и один магазин. Фото: Дмитрий Бойков/ТАСС

В Белгороде на пересечении улиц Ватутина и Галкина произошел взрыв. Повреждены несколько автомобилей и один магазин, а по предварительной информации пострадавших среди населения нет. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Также есть повреждения в остеклении одного из соседних многоквартирных домов.

Отмечается, что взрывной волной повалило несколько столбов линий электропередач. На место незамедлительно прибыли все оперативные и аварийные службы, которые будут выяснять причину произошедшего. Также на место прибыл мэр города Валентин Демидов и начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев.

Более детальная информация появится после проведения необходимых мероприятий.

Ранее KP.RU рассказывал, что из-за взрыва гранаты в частном доме в Белгороде завели два уголовных дела. Это произошло в результате конфликта двух мужчин, один из которых и скончался от взрыва.