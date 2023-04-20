Спецпосланник Нидерландов по Украине ушел в отставку после пророссийских высказываний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел подал в отставку из-за пророссийских высказываний, об этом сообщил МИД королевства.

«Специальный посланник по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел уходит в отставку после своих заявлений в книге Жерара Дилессена», - сказано в заявлении ведомства.

Указывалось, что дипломат в своих комментариях для книги Дилессена заявил, что «украинцы — это тоже русские. Мы не должны забывать об этом, такова реальность».

При этом он отметил наивность мировых политиков в отношении России.

Как писал сайт KP.RU, в январе 2023 года депутат немецкого парламента Петр Быстрон во время обсуждения вопроса о поставках немецких танков на Украину под неодобрительные крики коллег напомнил им историю и о том, для чего стоят у стен Бундестага русские танки.

«Это интересный подход, который вы здесь используете. Немецкие танки против России на Украине», - сказал депутат.

Парламентарий напомнил, что «невыразимые страдания, миллионы смертей с обеих сторон и, в конце концов, русские танки здесь, в Берлине, и два из них стоят здесь, впереди».

«И вы должны проходить мимо них каждое утро и помнить», - призвал Быстрон.