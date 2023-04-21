Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 21 апреля 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены включились в 00:08 мск в Полтавской области. После этого они охватили остальные регионы страны, а также подконтрольные Киеву районы ДНР и Запорожской области.

Как писал сайт KP.RU, ночью 17 апреля воздушная тревога была объявлена в нескольких украинских регионах. Речь шла о Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Воздушная тревога началась незадолго до полуночи и была отменена через полчаса, судя по данным онлайн-карты.

19 апреля украинские СМИ сообщали, что вспышка в небе над Киевом явилась результатом падения спутника НАСА, а чтобы избежать жертв от падения обломков была объявлена воздушная тревога.

Однако, NASA опровергло информацию украинских СМИ о якобы падении американского спутника в небе над Киевом.

«Объект еще остается на орбите», - заявил представитель NASA.