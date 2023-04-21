Google Maps частично перестал показывать маршрут общественного транспорта в России Фото: REUTERS

Сервис Google Maps при попытке построить маршрут в некоторых городах частично перестал показывать маршруты общественного транспорта в России, об этом сообщило агентство ТАСС.

В публикации отмечалось, что при попытке построить маршрут в Москве в некоторых случаях появляется сообщение: «Не удалось построить маршрут для общественного транспорта».

При этом такая же проблема наблюдается и в других городах, например в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге.

Как писал сайт KP.RU, 23 марта 2023 года пользователи Telegram из России и некоторых стран Европы сообщили о масштабных сбоях в его работе.

Жалобы начали поступать в 19.20 по московскому времени. Наибольшее число сбоев отмечается в России и Германии - шесть и пять тысяч соответственно. Кроме этого, сообщения о перебоях в работе мессенджера поступали из Италии, Великобритании, Нидерландов и Франции.

Кроме того, 18 марта в работе «ВКонтакте» произошел сбой. Как сообщалось, наибольшие число пользователей сервиса (82%) сталкивались с общим сбоем в работе социальной сети.