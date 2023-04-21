WP: США предлагали Киеву оставить Артемовск из-за потенциального окружения украинских войск Фото: REUTERS

США предупреждали Киев о потенциальном окружении его войск в Артемовске и предлагали оставить город, об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на секретные документы американской разведки.

«Оценки США были мрачными уже в январе, согласно секретным документам разведки США», - говорится в статье.

По данным издания, Вашингтон предупреждал о потенциальном окружении украинских войск в Артемовске и предлагал Киеву сократить свои потери и оставить город.

«В оценке с пометкой «совершенно секретно» предупреждалось, что «устойчивые» успехи России «поставили под угрозу способность Украины удерживать город», - отметили в публикации.

Как писал сайт KP.RU, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о попытках солдат украинской армии бежать из Артемовска и сдаваться в плен российским бойцам.

«Украинский гарнизон практически обречен. Сейчас есть прецеденты, когда они бегут малыми группами... Есть и те, кто сдается в плен, кто пытается сбежать из города», – рассказал Гагин.

По его словам, это связано с огромными потерями ВСУ при попытке удерживать город, а также с отсутствием помощи и подвоза боеприпасов из-за огневого контроля путей логистики российскими силами.

19 апреля подразделения ВДВ заблокировали северную и южную окраины города, а штурмовые подразделения освободили еще три квартала в разных частях Артемовска.

По мнению Минобороны Украины, оставление позиций бойцами ВСУ является «элементом контрнаступления».