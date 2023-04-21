Kyodo: страны G7 рассматривают идею введения почти полного запрета экспорта товаров в Россию

Cтраны G7 рассматривают идею введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию Фото: REUTERS

Страны «Большой семерки» в рамках возможного расширения санкций против РФ обсуждают идею введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров. Об этом пишет агентство Kyodo, ссылаясь на источники в правительстве Японии.

По данным издания, этот вопрос может быть рассмотрен в мае на саммите G7, который пройдет в Хиросиме.

Агентство напоминает, что страны «Большой семерки» уже прекратили в России экспорт широкого спектра товаров. Новый запрет, по данным издания, может коснуться в том числе поддержанных автомобилей, шин, косметики и одежды.

О возможном введении почти полного запрета на экспорт товаров в Россию ранее сообщил Bloomberg. По данным агентства, такую идею рассматривают некоторые ключевые страны-союзницы Киева, в том числе Соединенные Штаты. По информации Bloomberg, на сегодняшний день список товаров, на которые будут распространяться возможные ограничения, не утвержден. Скорее всего, в него не войдут лекарства и сельхозпродукция.

В то же время агентство отмечает, что для введения такого запрета необходимо одобрение всех членов G7. Многие страны могут негативно отнестись к данной инициативе, что вызовет бурное обсуждение, уточняет Bloomberg.