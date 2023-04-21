Президент Италии назвал ошибкой отмену русского искусства в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отмена русского искусства является ошибкой, поскольку русская культура – часть европейской, считает президент Италии Серджо Маттарелла.

«Культура отмены в отношении русской литературы и искусства представляется ошибочным ходом, которым бы хотели в обратном порядке свалить вину на продукты многовековой европейской истории, неотъемлемой частью которой является эта культура», – заявил он в интервью Corriere della Sera.

Как отметил итальянский президент, следует поощрять многополярность культурного опыта.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Италии отменили концерты некоторых российских деятелей искусства. В частности, известный пианист Денис Мацуев должен был стать одной из «золотых нот» 60 Международного фортепианного фестиваля, который пройдет в Брешии и Бергамо с 22 апреля по 16 июня. После того, посол Украины в Италии Ярослав Мельник направил мэру Бергамо Джорджио Гори и мэру Брешии Эмилио Дель Боно письма, в которых попросил отменить концерты пианиста, выступления Мацуева было решено не проводить.