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НовостиПолитика21 апреля 2023 8:07

Страны НАТО обсудят на базе «Рамштайн» возможность передачи Украине различных типов самолетов

Встреча членов альянса состоится в пятницу, 21 апреля
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Страны НАТО обсудят возможность передачи Украине различных типов самолетов

Страны НАТО обсудят возможность передачи Украине различных типов самолетов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Страны-члены НАТО обсудят на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии передачу Украине различных типов самолетов, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Польша, Словакия уже поставили Киеву ряд самолетов МиГ-29, идет дискуссия о предоставлении других типов самолетов. Это будет обсуждаться на встрече сегодня», – сказал он по прибытии на заседание.

Как считает политик, конфликт на Украине перешел в "боевые действия на истощение" и стал «войной логистики и снабжения». Именно от этого сейчас зависит успех на поле боя, заявил Столтенберг.

Напомним, ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставки самолетов Украине и их обслуживание на территории НАТО будут прямым вступлением альянса в конфликт против России.

В начале апреля этого года Польша заявила о передаче Украине нескольких истребителей МиГ-29.