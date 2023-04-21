Страны НАТО обсудят на базе «Рамштайн» возможность передачи Украине различных типов самолетов

Страны НАТО обсудят возможность передачи Украине различных типов самолетов Фото: Олег УКЛАДОВ

Страны-члены НАТО обсудят на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии передачу Украине различных типов самолетов, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Польша, Словакия уже поставили Киеву ряд самолетов МиГ-29, идет дискуссия о предоставлении других типов самолетов. Это будет обсуждаться на встрече сегодня», – сказал он по прибытии на заседание.

Как считает политик, конфликт на Украине перешел в "боевые действия на истощение" и стал «войной логистики и снабжения». Именно от этого сейчас зависит успех на поле боя, заявил Столтенберг.

Напомним, ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставки самолетов Украине и их обслуживание на территории НАТО будут прямым вступлением альянса в конфликт против России.

В начале апреля этого года Польша заявила о передаче Украине нескольких истребителей МиГ-29.