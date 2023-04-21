Косметолог Базылева объяснила неэффективность шампуней против выпадения волос Фото: Shutterstock

Врач-косметолог Алтана Базылева в беседе с «Газета.Ru» рассказала о неэффективности некоторых уходовых средств для волос, отметив, что шампуни против выпадения помогают меньше, чем сыворотки, а также лосьоны, ампульные концентраты с разными стимулирующими компонентами и другими косметическими продуктами, которые с кожи головы смываться не будут.

«Шампуни и маски от выпадения менее эффективны - они наносятся на кожу головы на непродолжительное время, поэтому у активных ингредиентов меньше возможности для того, чтобы оказать стимулирующее воздействие на луковицы волос», - заявила эксперт.

Специалист рекомендовала выбирать средства для волос, в составе которых имеется кофеин, гинкго билоба, аминексил, пептиды, никотиновая кислота, аденозин.

Врач-нутрициолог Инна Кононенко назвала причины выпадения волос. Как писал Life.ru, специалист отметила, что иногда это происходит из-за генетики, но бывает, что причины кроются в нехватке витаминов, отметив дефицит железа.

Трихолог Альбина Хохлова назвала выпадение волос нормальным явлением, отметив, что в весеннее время оно усиливается из-за ряда факторов. Как сообщал ФАН, специалист указала на общий авитаминоз, посоветовав заранее начать прием витаминов и микроэлементов.