Суд в Москве заочно арестовал начальника разведки Минобороны Украины Буданова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лефортовский районный суд Москвы в пятницу, 21 апреля, заочно арестовал начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, который обвиняется в организации теракта на Крымском мосту.

«В отношении начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Буданова Кирилла Алексеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», - проинформировали в суде.

Уточняется, что данный срок следует исчислять с момента экстрадиции Буданова в Россию или с момента задержания начальника разведки на территории РФ.

В суде добавили, что Буданов обвиняется в совершении террористического акта, организации террористического сообщества, а также незаконном обороте взрывчатых веществ.

Как ранее писал сайт KP.RU, в октябре 2022 года Федеральная служба безопасности России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту были Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. В рамках расследования уголовного дела были задержаны пятеро россиян, а также трое граждан Украины и Армении.

Напомним, инцидент произошел ранним утром 8 октября 2022 года. В результате взрыва и пожара, который последовал за ним, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.