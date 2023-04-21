Медведев провел совещание по вопросу доукомплектования ВС России контрактниками

Медведев провел совещание по вопросу о контрактниках в ВС РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам контрактной службы в ВС РФ. Фрагмент совещания политик выложил на своей странице во “ВКонтакте”.

“Мы с вами продолжаем работу по доукомплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками. Сегодня более подробно обсудим ситуацию в ЦФО. Хотел бы услышать сегодня доклады глав регионов по показателям”, – сказал Медведев в начале совещания.

Также он отметил, что в данном вопросе всегда есть проблемы и призвал участников совещания сконцентрироваться на решениях и практиках, которые уже показали свою эффективность.

Напомним, недавно Минобороны России выпустило несколько эффектных видеороликов с важными вопросами, которые задают себе все мужчины, а также рассказало о преимуществах службы по контракту и о бесценном опыте, гарантированном каждому контрактнику ВС РФ.