«Яндекс» выкупил последнюю долю Uber в общем бизнесе Фото: Shutterstock

Российский IT-гигант «Яндекс» выкупил оставшуюся долю корпорации Uber в группе компаний «Яндекс Такси», потратив на это 702,5 млн долларов. Как подчеркнули в сообщении пресс-службы компании - это не повлияет на работу сервисов и пользовательский опыт клиентов.

«В результате сделки "Яндекс" станет единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Стороны получили одобрение регуляторов, общая сумма сделки составила 702,5 миллиона долларов», - сообщили в пресс-службе.

Также в компании добавили, что эта сделка стала завершением консолидации фудтех- и райдтех-направлений их бизнеса. Ранее «Яндекс» последовательно выкупал доли Uber в других сервисах, таких как «Яндекс Еда», «Доставка» и «Лавка». Помимо прочего компания выкупила направление беспилотных автомобилей и роверов.

Ранее KP.RU сообщил о том, что «Яндекс» разработал собственные электросамокаты. Пилотный запуск состоится в Санкт-Петербурге, и в дальнейшем проект будут распространять на другие города России.